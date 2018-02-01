السيطرة على حريق هائل بمصنع صباغة فى العاشر من رمضان



سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم الخميس، على حريق هائل بمصنع صباغة بالعاشر من رمضان قبل امتداده إلى المصانع المجاورة دون وقوع إصابات بشرية.

وكانت الجهات المعنية قد تلقت إخطارًا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية يفيد بنشوب حريق في مصنع فرج للصباغة بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.

ودفعت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد أحمد الشوادفي مدير الحماية بسيارتي إطفاء، وتم السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده للمصانع المجاورة، وتبين أن الحريق نشب في المدخنة الخاصة بالمصنع دون خسائر بشرية، وجاري تحرير المحضر اللازم.