غضب ببني سويف بسبب كابوس قرار مجلس الوزراء الجديد



سيطرت حالة شديدة من الغضب على أهالي محافظة بني سويف، بسبب قرار مجلس الوزراء القاضي، بتحويل المستشفي العام إلى مستشفى تخصصي تابع للمجالس الطبية.

وأعرب المواطنون عن أن المستشفى تم الاستيلاء عليه من الغلابة وفقراء المرضى على مستوى المحافظة، مؤكدين أنهم لم يكادوا يفرحوا بافتتاح المرحلة الثانية من تطوير المستشفى بـ 185 مليون جنيه، والذي تم منذ أسبوع واحد، حتى صدر القرار كى لا يجد مواطنو بنى سويف الفقراء علاجا مجانيا فى المستشفى العام الأساسى فى محافظتهم، بعد اليوم.

وقال الأهالى: القرار نزل كالكابوس عقب صدور قرار رئيس الوزراء (العائد لتوه من رحلة علاج طويلة بالخارج على نفقة الدولة) بتحويل مستشفى بنى سويف العام إلى مستشفى تخصصي لا يتم به أي علاج مجانى بل على نفقة المريض بالكامل ولتذهب الرحمة والمجانية بل وحق الإنسان فى العلاج إلى الجحيم.

وانتقد الأهالي موقف نواب المحافظة موضحين أن نواب المحافظة الـ17 لم يتحرك منهم سوى ثلاثة "محمود أبو عزوز وبدوى النويشى وعصام خلاف" لكن الأمر لديهم لم يتعدى خطاب استرحام إلى رئيس الوزراء وهو نفسه الذى اصدر القرار وخطاب آخر لرجاء رئيس مجلس النواب مطالبين النواب التحرك الجماعي بشدة تتناسب مع حجم المشكلة الذى تواجه بنى سويف.