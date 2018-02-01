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بعد مأساة الأسانسير.. كوارث آخري تنتظر مستشفي بنها التعليمي

منذ 11 ساعة
عدد القراءات: 239
بعد مأساة الأسانسير.. كوارث آخري تنتظر مستشفي بنها التعليمي

فى الوقت الذي شهدت فيه مستشفي بنها التعليمي منذ أيام قليلة حادث مآساوي، راح ضحيته سبعة أشخاص وأصيب آخرون، إثر سقوط أسانسير الاستقبال من الدور السابع، والذي لابد من محاسبة مسئولي الصيانة عليه، إلا أن إدارة المستشفي لم تأخذ أى احتياطات من كوارث آخري قد تلحق بالمرضي والزائرين والمستشفي ككل.

فحسب تقارير فهناك حالة تردى شديدة بمبنى الجراحة والذى يضم العناية المركزة والمليء بالمرضى، حيث يمتلئ بالقمامة والمياه ومياه الصرف الصحي.

وأدت ومياه الصرف وتراكم القمامة إلى تهالك حوائط المبنى بسبب تسريب المياه المستمر على حوائط المبنى مما ينذر بكارثة جديدة فى حال انهيار المبنى والذى يحتوى على عدد من الأدوار بها العديد من المرضى والعاملين بالمستشفي، دون تحرك المسئولين لحل تلك الكارثة الجديدة والتى تعد إهمال بأرواح الأبرياء.

فهل يتحرك المسئولون أم سوف ينتظرون لوقوع ضحايا جديدة من الأبرياء؟

 

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