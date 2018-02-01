المياه الجوفية والإهمال المتعمد يهددون آثار الأقصر

تسبب الإهمال الطبي المتعمد والمياه الجوفية فى تهدد آثار الأقصر، حيث مازال تنهش المياه الجوفية فى الأحجار الآثرية.

"اففي معبد الطود، كانت البداية بوابته الخشبية الصغيرة المتلاحمة فى سور مبنى بالطوب اللبن، كأنه بيت لأحد الأهالي.

ويحيط بالمعبد من الناحية الجنوبية سور متهالك من الطوب اللبن، يعلوه سلك شائك متقطع، وتتقاسم أشجار النخيل مع أحجار الأعمدة محيط المعبد، بينما تعمل الحوائط الخلفية للمنازل بديلاً للأسوار فى الناحية الشمالية، ليبقى الأمر متروكًا لأمانة الأهالى من سرقة المعبد من عدمه.

فيما تنتشر المياه الجوفية فى أنحاء متعددة من أرضية المعبد، وخاصة مع عدم وجود صرف صحى بالطود.

ويعانى معبد الطود حسب ما يراه أثريون، من تجاهل مسئولى محافظة الأقصر وهيئة الآثار، حتى بعد زيارة فى العام الماضى من وزير الآثار خالد العناني، الذى أكد أن المعبد فى حالة محزنة للغاية، وأمر بتسجيل القطع الأثرية داخل المعبد للحفاظ عليها من السرقات، إلا أن الوضع لم يختلف كثيرًا بعد زيارته.

وما تزال أساسات المعبد معرضة للتآكل من المياه الجوفية، ولا يزال السور معرضَا للانهيار، بخلاف انتشار الحشائش فى بقاع المعبد، بالإضافة إلى أن المنازل المحيطة بالمعبد آيلة للسقوط، ويعانى أهلها جراء بناء منازلهم التى قاربت على الانهيار على ساكنيها، خاصة أنها مبنية من الطوب اللبن.

كما يوجد بجوار المعبد تل أثرى بنى فوقه المسجد العمرى الذى يحوى أعمدة أثرية فرعونية مطمورة بالجبس، وتيجان عربية وكوابل ودعامات خشبية متعانقة مع الأعمدة الأثرية، التى يرجع تاريخها إلى العصور الإسلامية الأولى، بالإضافة إلى نقوش موجودة على حجر كتب عليه "ضريح ومقام حسن عبد المنعم أغا، حاكم الشرق والغرب وناظر قسم إسنا".

وتحتوى قبلة المسجد على عمودين من الجرانيت يرجح أنهما فرعونيين، وتم ذكر وصف للمسجد فى كتاب "الرحلة إلى مصر والسودان والحبشة" للرحالة العثمانى أوليا جلبى المتوفى عام 1684.

بينما وصفه العالم الفرنسى كوستار خلال زيارته للمسجد فى الــ22 من سبتمبر 1799، بأنه "يحتوى على ثمانية أعمدة من الجرانيت، وقطعة من مسلة تم صقل زواياها لإعطائها شكلاً ثانياً يناسب وظيفتها الجديدة".

وأكد الباحث الأثرى عبدالغفور عبدالله، أن وزارة الآثار لم تستجب لطلبات ضمه لتتركه يواجه خطر الهدم، فى أى لحظة، وهو ما حدث من قبل عند هدم مئذنته الأثرية فى عام 2003، وتجديده بطريقة بدائية طمست هويته الأثرية فى عام 2015.