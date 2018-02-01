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مصرع شخصين فى حادث تصادم بالشرقية

منذ 8 ساعة
عدد القراءات: 200
مصرع شخصين فى حادث تصادم بالشرقية

توفي شخصين، الخميس، إثر صدمهما سيارة بالقرب من منطقة "السحر والجمال" المعروفة بتجارة المواد المُخدرة بالقرب من مدينة العاشر من رمضان.

تلقت الجهات المعنية إخطارًا من مستشفى "التأمين الصحى" بمدينة العاشر من رمضان، يفيد باستقبال شخصين متوفين، أمام منطقة "السحر والجمال" بالعاشر من رمضان.

وتبين من التحريات الأولية، أن الحادثة وقعت بالقرب من أحد المدقات الجبلية المشهورة بتجارة مسحوق " الهيروين" المُخدر، فيما أفاد مصدر أمني بأن المجني عليهما، يرجح تعاطيهما المخدرات، وأثناء عبورهما الطريق صدمتهما سيارة، لعدم تركيزهما في عبور الطريق من أثر المخدر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

 

 

 

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