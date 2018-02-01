إصابة (8) أشخاص فى حادث تصادم بالسويس

قالت مديرية الصحة بالسويس أن 8 مواطنين أصيبوا، اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة ميكروباص وتصادمها بسيارة ملاكى بطريق "القاهرة - السويس"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام.



كانت الجهات المعنية قد تلقت إخطارا من قوات تأمين الطرق باصدام سيارة ميكروباص تعرضت للانقلاب مع سيارة ملاكى بطريق "السويس- القاهرة"، وأكدت معاينة قولت تأمين الطرق للحادث، أن سائق السيارة الميكروباص كان يقود السيارة بسرعة كبيرة حتى تعرضت للانقلاب.



وقال مصدر طبى بمستشفى السويس العام، إن المصابين الثمانية بينهم 3 أطفال، وجارى تقديم العلاج اللازم لهم.

