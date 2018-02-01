Responsive image

2
فبراير

الجمعة

26º

2
فبراير

الجمعة

 خبر عاجل
  • إصابة (8) أشخاص فى حادث تصادم بالسويس
     منذ 4 ساعة
  • مقتل (20) مدني سوري فى غارات جوية شمال البلاد
     منذ 4 ساعة
  • إصابة (4) اتراك إثر اطلاق صاروخ من بلدة حدودية سورية
     منذ 4 ساعة
  • تظاهرات بالأردن للمطالبة بإسقاط الحكومة
     منذ 4 ساعة
  • العدو الصهيوني يعتقل شابين بالخليل والقدس
     منذ 4 ساعة
  • الجيش السوري يعلن سيطرته على (6) قري بريف إدلب
     منذ 4 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:16 صباحاً


الشروق

6:40 صباحاً


الظهر

12:08 مساءاً


العصر

3:10 مساءاً


المغرب

5:36 مساءاً


العشاء

7:06 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

إصابة (8) أشخاص فى حادث تصادم بالسويس

منذ 7 ساعة
عدد القراءات: 184
إصابة (8) أشخاص فى حادث تصادم بالسويس

قالت مديرية الصحة بالسويس أن 8 مواطنين أصيبوا، اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة ميكروباص وتصادمها بسيارة ملاكى بطريق "القاهرة - السويس"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام.
 
كانت الجهات المعنية قد تلقت إخطارا من قوات تأمين الطرق باصدام سيارة ميكروباص تعرضت للانقلاب مع سيارة ملاكى بطريق "السويس- القاهرة"، وأكدت معاينة قولت تأمين الطرق للحادث، أن سائق السيارة الميكروباص كان يقود السيارة بسرعة كبيرة حتى تعرضت للانقلاب.
 
وقال مصدر طبى بمستشفى السويس العام، إن المصابين الثمانية بينهم 3 أطفال، وجارى تقديم العلاج اللازم لهم.
 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers