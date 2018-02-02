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الإسماعيلية.. مصرع عامل دهسة قطار بمحطة التل الكبير

منذ حوالى ساعة
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الإسماعيلية.. مصرع عامل دهسة قطار بمحطة التل الكبير


توفي عامل، الجمعة، نتيجة اصطدام قطار الإسماعيلية به، أثناء عبوره بالقرب من مزلقان البعالوة، دائرة مركز التل الكبير.
 
تلقت الجهات المعنية إخطارًا من العميد مجدي إمام مأمور مركز شرطة التل الكبير، يفيد بتلقيه بلاغا بمصرع مواطن، صدمه القطار بالقرب من مزلقان البعالوة دائرة المركز.
 
على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، الذى أسفر عن مصرع "ياسر .م. ع" 28 عامًا، عامل فى  مصنع بالعاشر من رمضان، أثناء عبوره بالقرب من مزلقان البعالوة صدمه قطار الإسماعيلية.
 
تم نقل جثة المتوفي إلى ثلاجة مستشفى التل الكبير، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

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