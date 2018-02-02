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إصابة (18) عامل فى حادث انقلاب سيارة بالإسماعيلية

منذ 40 دقيقة
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إصابة (18) عامل فى حادث انقلاب سيارة بالإسماعيلية


قالت مديرية الصحة بمحافظة الإسماعيلية، أن 18 عامل أصيبوا، الجمعة، نتيجة انقلاب السيارة التى يستقلونها بدائرة مركز القنطرة شرق بالإسماعيلية، تم نقل المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام لتلقى العلاج.
 
كانت الجهات المعنية قد تلقت إخطارا من العميد هشام السبع مأمور مركز شرطة القنطرة شرق، يفيد بانقلاب سيارة نقل تقل عددا من العمال بدائرة المركز.
 
على الفور، انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تبين انقلاب السيارة  رقم" 5798 م. س. ب "، وأسفر الحادث عن إصابة كلا من، "نصر جمال أحمد" 27 عامًا، و "باسم عادل عابدين" 26 عامًا، و "يحيي سعد محمد" 45 عامًا، و "إبراهيم حسن السيد" 27 عامًا، و "علي أحمد محمد" 20 عامًا، "إسلام نبيل صادق" 27 عامًا، و "محمد زين العابدين" 26 عامًا، و "أحمد شكري السيد" 27 عامًا، و "محمد صلاح عبد الباسط" 27 عامًا، و "محمد الشافعي محمد" 25 عامًا، و "أشرف عزت محمود" 37 عامًا، و"دسوقي أحمد سعيد" 60 عامًا، و "عبد العزيز عزت شاهين" 48 عامًا، و"أنور عبد المنعم أنور" 16 عامًا، و "عبد الرحمن نبيل عبده" 22 عامًا، و"محمد نبيل محمد" 17 عامًا، و"أحمد محمد إبراهيم" 28 عامًا، و"احمد محمد فوزي" 18 عام، بإصابات متفرقة بالجسد، ما بين كسور وجروح وكدمات.
 
تم نقل المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام، لتلقى العلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.
 
وقال مصدر طبى فى تصريحات صحفية، بأن حالات جميع المصابين مستقرة، وتم خروجهم من المستشفى عقب تلقيهم الإسعافات اللازمة، ومازالت هناك حالة واحدة لمريض تم حجزه بوحدة العناية المركزة، لخطورة حالته الصحية.
 

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