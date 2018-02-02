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بورسعيد.. إصابة (8) أشخاص فى حادث تصادم

منذ 11 ساعة
عدد القراءات: 262
بورسعيد.. إصابة (8) أشخاص فى حادث تصادم

قالت مديرية الصحة بمحافظة بورسعيد، الجمعة، أن 8 أشخاص قد أصيبوا بينهم 3 أطفال فى حادث تصادم سيارة ملاكى برصيف طريق مفارق بحر البقر بنطاق حى الجنوب فى محافظة بورسعيد.

تلقى الدكتور عادل تعيلب مدير عام مديرية الصحة ببورسعيد، إخطارا بوصول "أميرة الحسينى محمد محمود 29 عاماً، وزينب محمد أحمد 52 عاما، ويارا أحمد عبد الرؤوف 5 أعوام، وريماس أحمد عبد الرؤوف 3 سنوات، وسلمى محمود 15 عاماً، وأمينة محمد أحمد 55 عاماً، وخالد محمود 8 أعوام، وحسين محمود على 65 عاماً، إلى مستشفى بورسعيد العام، ومصابين بكدمات فى الجسم.

تحرر محضرا بالواقعة، وتتولى النيابة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

 

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