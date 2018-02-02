عودة حركة القطارات بخط إسكندرية بعد تعطلها لساعات

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أعلنت هيئة السكك الحديدة، الجمعة، عودة حركة القطارات بخط الإسكندرية، عقب تعطلهما لساعات، مشيرة إلي أنه تم الدفع بجرار لكل قطار من القطارين المعطلين وتم استبداله بالجرار المتعطل واستكمل القطاران رحلتهما.

وأضافت الهيئة فى بيان لها بأن جميع القطارات فى خط الإسكندرية، تعمل بصورة منتظمة، وأعلنت هيئة السكة الحديد اعتذارها للركاب عن تعطل القطارين وتأخر القطارين عن موعدهما بسبب عطل مفاجئ.

كانت قد شهدت حركة القطارات باتجاه الإسكندرية الخطوط، الرئيسية والفرعية، توقفا تاما عن العمل.

جاء هذا بعد ما تأخر القطار رقم (802) ركاب، (إسكندرية- بيلا)، وتأخر القطار رقم (900) ركاب (إسكندرية- القاهرة)، بسبب عطل فني مفاجئ فى جرار القطارين.