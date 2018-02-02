القبض على موظفين بمحليات الشرقية بتهمة الرشوة



قررت نيابة كفر صقر، حبس موظفين بمجلس مدينة أولاد صقر 4 أيام لاتهامهما بتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل التغاضي عن تحرير محاضر لعقارات تم بناؤها بالمخالفة ودون الاشتراطات المطلوبة.

كانت الجهات المعنية قد تلقت اخطارًا يفيد ورود بلاغ من مركز شرطة أولاد صقر بتمكن العقيد طارق النبوي رئيس قسم الأموال العامة بالإدارة العامة للأموال العامة بشرق الدلتا من ضبط م. ع، س. م موظفين بمجلس مدينة أولاد صقر لاتهامهما و3 آخرين هم ن. ص، ال. ش، م. ع موظفين بمجلس المدينة بتلقى رشوة مقابل التغاضى عن إصدار تصاريح لعقارات مخالفة وتم إحالة الموظفين للنيابة العامة للتحقيق معهما.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 496 إدارى أولاد صقر لسنة 2018.