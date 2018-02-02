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غضب شعبي بسوهاج بسبب بيع دواجن منتهية الصلاحية بالأسواق

منذ 10 ساعة
عدد القراءات: 466
غضب شعبي بسوهاج بسبب بيع دواجن منتهية الصلاحية بالأسواق


سيطرت حالة من الغضب على مواطني محافظة سوهاج، اليوم الجمعة، بسبب انتشار بيع دجاج برازيلي مجمد منتهي الصلاحية بسعر 15 جنيهًا للدجاجة الواحدة وزن كيلو وربع، في غياب تام من الرقابة.

وأكد الاهالي، أن الدجاج يتم بيعه على الأرصفة والشوارع العامة، بكميات كبيرة، دون رقيب وتم رصد انتهاء صلاحية المنتج المستورد، تحت مسمى "فراخ ليبون" البرازيلية.

وطالب أهالي المحافظة، الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ الإقليم، ومسئولي وزارة التموين والزراعة، اتخاذ إجراءات رادعة لحماية المستهلكين، والتحفظ على هذه الدجاج منتهي الصلاحية.

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