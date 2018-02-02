أمانة الدقهلية بحزب "الاستقلال" تعقد ندوة بعنوان "الإنترنت بين التطبيق الآمن ومخاطره"



عقدت أمانة التثقيف بحزب الاستقلال فى محافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، ندوة بعنوان، "الإنترنت بين التطبيق الآمن ومخاطره"، وبدأت الندوة بالقرآن الكريم بصوت الأستاذ، خالد القزاز.

ثم قدم الأستاذ محمد القدوسي -أمين التنظيم بالمحافظة- محاضر الندوة، ورحب بالحضور، وعرف بموضوع الندوة، وأهميته الشديدة فى الأيام الحالية، والذي ألقاه الأستاذ شاذلي فرح.



الذي قال بدوره، أن الإنترنت بشكل عام هو الشبكة العنكبوتية وتفرعاتها، من مواقع التواصل الاجتماعى ومواقع الفيديوهات وتشجيع الجميع على الاستخدام السليم والعمل على التوعية الدائمة وخصوصا فى المناهج التعليمية على حسن الإستخدام . وخصوصا دخول الأطفال لعالم الإنترنت والدواعى.

وأضاف قائلاً: لكن حسن الإستخدام والأصول والأمان يجب اتباع الخطوات الآتية:

١_ يقول ربنا سبحانه وتعالي انما الخمر والميسر والقمار ونحوه

2- أن الانسان المسلم لديه وقت فراغه أو ضياع وقته

٣_ اعمال النصب والاحتيال

اعمال السطو علي البنوك "هكرز " ،او نصب علي الناس4-

٥_اختراق البنوك او المتظمات الدولية والدخول علي وزارة المالية في بعض الدول ٦_سرقة بيانات الدول والحروب المعلوماتية والتي خصت مبارك رئيس مصر ب٤٠٠صفحة

٧_اختراق انظمة الدول والجيوش للدول ٨_الاقمار الصناعية وحملتها بالانترنت وخطرها علي الدول الفقيرة والشعوب فيجب علي المؤمن المسلم ان يحرص علي ضغطه الازرار لموقع معين فيجب ان يكون اتجاهه .اسلامي٠