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سيوة.. إصابة (11) شخص فى حادث انقلاب سيارة

منذ 4 ساعة
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سيوة.. إصابة (11) شخص فى حادث انقلاب سيارة

 


أصيب 11 شخص، الجمعة، فى حادث انقلاب سيارة أجرة على الطريق الرابط بين واحة سيوة وواحة جارة أم الصغير، وتم نقلهم لمستشفى سيوة المركزى وتحويل 4 مصابين من بينهم إلى مستشفى مطروح العام لاستكمال العلاج.

وأسفر الحادث عن إصابة بكرين عبد السلام بكرين " 38 سنة" باشتباه كسر بالجمجمة والساعد الأيمن، ومحمد عطا"14 سنة" مصاب باشتباه كسر بالجمجمة مع نزيف وغيبوبة، ومحمد عبد الباسط محمد " 19 سنة" مصابا باشتباه نزيف داخلى بالمخ، وعيسى عبد الله موسى"29 سنة"، وتم تحويلهم للمستشفى العام بمرسى مطروح.

واستقبل مستشفى سيوة المركزى، محمد رشاد محمد " 20 سنة" مصاب بسجحات بالركبة اليسرى والقدمين والصدر، وأحمد عطا مناعى" 33 سنة" مصاب بكدمة فى الصدر والحالة مستقرة، وأحمد شوقى كامل " 19 سنة" مصاب بسجحات بالذراع الأيسر وجرح بالوجه، وأحمد عبد العليم عبد المالك " 17 سنة" مصاب بسجحات وكدمات بالجسم والذراعين، وعاصم عبده عبد العاطى " 27سنة" مصاب بكدمة فى الساق اليسرى والوجه.

وأكد الدكتور محسن طه، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه تم خروج حالتين من المصابين لتحسن حالتهما الصحية، وهما رزق محمد رزق " 39 سنة" ومحمد رزق محمد رزق 11" سنة".

 

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