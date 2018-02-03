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إغلاق طرق "أسيوط الغربي - إسكندرية الصحراوي - العلمين" بسبب الشبورة

منذ 8 ساعة
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إغلاق طرق "أسيوط الغربي - إسكندرية الصحراوي - العلمين" بسبب الشبورة

 

قررت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت 3 فبراير، إغلاق طريق أسيوط الغربى، حتى حدود محافظة بنى سويف فى الاتجاهين للمتجه من القاهرة والعكس، وطريق إسماعيلية بورسعيد الصحراوى، للمتجه من محافظة الإسماعيلية حتى بورسعيد والعكس، بسبب ظهور شبورة كثيفة، لحين تلاشى الشبورة.

كما أغلقت الإدارة ر طريق إسكندرية الصحراوى فى الاتجاهين وطريق شبرا بنها الحر بسبب ظهور شبورة كثيفة للقادم من الأقاليم إلى القاهرة والعكس، لحين تلاشى الشبورة .

كما تم إغلاق طريق وادى النطرون العلمين بسبب الشبورة وتهيب إدارة المرور بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق، وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة السيارات بناء على توجيهات اللواء عصمت الأشقر مدير إدارة المرور. 

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