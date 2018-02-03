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فرامل قطار "الإسكندرية - القاهرة" يتسبب فى إصابة (4) أشخاص

منذ 6 ساعة
عدد القراءات: 177
فرامل قطار "الإسكندرية - القاهرة" يتسبب فى إصابة (4) أشخاص

تسببت قطعة حديد تطايرت من فرملة القطار السريع رقم (904) ركاب ديزل الإسكندرية - القاهرة، فى إصابة 4 أشخاص بمحطة سكك حديد كفر الدوار.

تلقت الجهات المعنية إخطارًا بالحادث وبالفحص تبين أنه أثناء توقف 4 أشخاص بالحارة الوسطى بمحطة سكة حديد كفر الدوار انتظارا لاستقلال أحد القطارات، تصادف سير القطار 904 ديزل سريع الإسكندرية- القاهرة، بسرعة شديدة تطايرت منه قطعة حديد من الفرملة، أصابتهم بجروح متعددة عبارة عن اشتباه كسور بالقدم وجروح بالرأس وهم:" هدير فريد سعد محمد 17 سنة كفر الشيخ، ومحمد عبد الوهاب محمد 57 سنة من المهاجرين بكفر الدوار، ومحمود على إبراهيم 27 سنة من السناهرة، ومحمد أحمد 22 سنة من المراكبية بكفر الدوار، وتم نقلهم لمستشفى كفر الدوار الشامل وجارٍ تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

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