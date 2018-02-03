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مصرع طفلة وإصابة 19 آخرون إثر انقلاب اتوبيس برأس البر

منذ 8 ساعة
عدد القراءات: 170
مصرع طفلة وإصابة 19 آخرون إثر انقلاب اتوبيس برأس البر

لقيت طفلة مصرعها ، وأصيب 19 آخرون ، صباح اليوم السبت 3 فبراير، إثر انقلاب أتوبيس رحلات أمام قرية شط القمر برأس البر قادم من الدقهلية فى طريقة إلى شرم الشيخ.


وقد تلقت  وزارة الصحة بجنوب سيناء، إخطارًا من مرفق الإسعاف بتلقيه بلاغا، بانقلاب أتوبيس رحلات دقهلية رقم 851 .

أسفر الحادث عن مصرع الطفلة هنا يوسف إبراهيم 4سنوات، والمصابين هم أحمد سالم متولى وملك اجمد سالم وروان رضا يوسف ومنال يوسف حمادة واميرة سالم متولى ويوسف رضا يوسف وزينب هيثم ابراهيم وهيثم ابراهيم يوسف ونجلاء سالم متولى وهانى صلاح مصطفى ورضا صلاح مصطفى وسالم المتولى عبدالمعطى وحلاوة محمد مراد وسهيلة رضا محمد مراد وسارة عادل عطية واشجان محمود المتولى وادم بجاتو محمود وشهيرة السيد زينهم ويوسف بجاتو محمود.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة رأس سدر، والمصابين إلى مستشفى رأس سدر لتلقى العلاج، وتم إخطار النيابة العامة لتولى التحقيق.

 

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