انهيار جزئي وتصدع (3) منازل بمحافظة سوهاج

تعرض منزل بمنطقة السوق البراني، فى طهطا، بمحافظة سوهاج، اليوم السبت، إلي انهيار جزئي، ما تسبب فى تصدع حوائط منزلين محيطين به، وذلك دون خسائر بشرية.

كانت الجهات المعنية قد تلقت بلاغا من العميد عمرو نبيل مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بحدوث انهيار جزئى وتصدع لـ 3 منازل، ولم تشهد عملية الانهيار إصابات بين السكان.

بالانتقال والفحص، تبين من خلال التحريات التى قادها الرائد محمد عبدالصبور رئيس مباحث قسم شرطة طهطا، وأشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، بحدوث انهيار جزئى بمنزل مكون من ثلاث طوابق ومشيد بالطوب اللبن ومسقوف بأفلاق النخيل أدى ذلك لحدوث تصدعات بحوائط منزلين ملاصقين مكونين من طابقين ومشيدين بالطوب اللبن، ومسقوفين بأفلاق النخيل.

لم ينتج عن ذلك حدوث ثمة إصابات أو وفيات تم إخلائهم من قاطنيهم، وعمل كردون أمنى بالمكان، وتعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة بالمنطقة، وبسؤال ملاك المنازل أيدوا ما جاء بالفحص، ولم يعللوا سبباً للانهيار، تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا لاتخاذ اللازم.