شلل مروري بطريق بلبيس بسبب تصادم أتوبيس بأربعة سيارات

سيطرت حالة من الشلل المروري، السبت، بسبب حادث تصادم بين أتوبيس و4 سيارات مكروباص، بالطريق العام " بلبيس- الزقازيق" بين بردين والعصلوجي، دائرة مركز الزقازيق، وتوقفت الحركة المرورية.

تلقت الجهات المعنية اخطارًا يفيد بلاغا بتوقف الحركة المرورية، بين بردين والعصلوجى، بسبب حادث تصادم.

تبين من التحريات، اصطدام أتوبيس إحدى شركات العاشر من رمضان، بإحدى القطع الخرسانية بالطريق، مما أسفر عن تصادم 4 سيارات ميكروباص به بسبب عدم القدرة على التحكم فى السيارات، ولم يسفر الحادث عن وقوع خسائر بشرية، بل توقف الحركة المرورية.

انتقل ضباط إدارة مرور الشرقية، برئاسة العميد محمد عامر، مدير إدارة المرور لرفع السيارات من الطريق وتسيير الحركة المرورية.