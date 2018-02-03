مصرع وإصابة 15 مواطنًا إثر حادثي سير بالجيزة وبني سويف



لقى مواطنيين مصرعهم ، وأصيب 13 آخرين ، صباح اليوم السبت 3 فبراير، إثر حادثى سير بمحافظتى الجيزة وبنى سويف ، حسبما أفادت وزارة الصحة .

ونتج الحادث الأول بسبب تصادم ميكروباص مع أتوبيس نقل عام أعلى محور 26 يوليو باتجاه ميدان لبنان، ما أسفر إصابة 8 مواطنين وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد المركزى والشيخ زايد التخصصى.



و الحادث الثانى أسفر عن وفاة 2 و إصابة 5 آخرين نتيجة تصادم سيارتين نقل على الطريق الصحراوى الغربي، بمحافظة بنى سويف، وتم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفى سمسطا المركزى.



و تراوحت ما بين جروح وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، واشتباه كسور، واشتباه ما بعد الارتجاج.