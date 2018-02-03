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مرور القليوبية تعلن فتح طريق "بنها - شبرا" الحر بعد انقشاع الشبورة

منذ 3 ساعة
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مرور القليوبية تعلن فتح طريق "بنها - شبرا" الحر بعد انقشاع الشبورة

أعلنت الإدارة العامة للمرور بمحافظة القليوبية، السبت، إعادة فتح طريق "بنها - شبرا الخيمة" الحر أمام حركة السيارات بعد غلقه صباح اليوم السبت، لمدة 4 ساعات بسبب الشبورة المائية الكثيفة، مشيرا إلى استقرار الحالة المرورية على جميع الطرق الرئيسية والسريعة على مستوى المحافظة.

وقال مدير إدارة المرور فى تصريح له اليوم، إن الحركة المرورية على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى السريع تسير بانتظام، وأن غرفة العمليات لم تتلقى أى بلاغات بوقوع حوادث مرورية على الطريق أو الطرق الفرعية الأخرى بسبب الشبورة المائية.

ولفت إلى تكثيف الخدمات المرورية على الطريق لمتابعة الحالة المرورية وحل أى اختناقات على الطريق، مناشدا المواطنين والسائقين بتوخى الحذر وعدم القيادة بسرعة زائدة أثناء السفر على الطرق السريعة نظرا لعدم وضوح الرؤية والشبورة خلال الفترات الصباحية.

 

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