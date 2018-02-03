جنايات الجيزة تقضي بالإعدام شنقًا بحق (3) أشخاص فى قضية ثأر أوسيم

قت محكمة جنايات الجيزة، السبت، بأعدام كل من "سالم حافظ رابح وسعد زغلول سعد وهشام إبراهيم عبد الحليم" وذلك فى إعادة محاكمتهم فى اتهامهم بقتل شخص والشروع فى قتل اثنين آخرين بينهما طفل، على خلفية خصومة ثأرية بين المتهمين والمجنى عليهم، وذلك فى القضية رقم 14494 لسنة 2015 المعروفة بـ"أحداث تجمهر أوسيم".



كانت النيابة قد أحالت المذكورين للمحاكمة، لاتهامهم فى تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر وحيازتهم أسلحة نارية، وقتل "يحيى عبد المنعم" والشروع فى قتل 2 آخرين بينهما طفل، حيث بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتلهم لوجود "خصومة ثأرية".