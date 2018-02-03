محافظ المنيا يواجه غضب الأهالي بمدرعات الجيش والشرطة وسط شوراع المحافظة



تسبب الغضب الشديد بين أهالي محافظة المنيا، وسائقي الميكروباص، فى استنفار أمني بالمحافظة، حيث قامت مدرعات تابعة للجيش والشرطة، بمحاصرة الموقف والمناطق المحيطة به، وذلك عقب اعلان الجهات المعنية تخصيث موقف يدعي "الأخصاص" لركن السيارات وتعامل المواطنين.

وقال محمد شعبان محامى من مركز سمالوط، إن الموقف الجديد يرغم الركاب على استقلال توصيلة ثانية من منطقة الأخصاص، إلى وسط مدينة المنيا.

فيما أشار مجدى أبو عيطة أحد أبناء مركز مطاى بالمنيا إلى أن الموقف الجديد يساعد على استغلال سائقى الميكروباص والسيرفيس والسيارات الأجرة برفع تسعيرة الركوب نظرًا للزحام الشديد داخل الموقف

فيما أكدت إحدى السيدات طالبة، أن القرار الجديد للمحافظ سيساعد على تذوق الأمرين من الركاب حيث إنهم ذهابًا وإياب إلى مراكز الشمال سيضطر المواطن إلى استقبال أكثر من توصيلة فى ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة.

وكان محافظ المنيا اللواء عصام البديوى قد وافق على تشغيل الموقف الجديد لسيارات مراكز شمال المحافظة وهى سمالوط وبنى مزار ومغاغة والعدوة فى الوقت الذى سادت فيه حالة استياء بين الركاب من ناحية ومنع ادارة المرور سائقى مراكز الشمال من دخول مدينة المنيا وأن الموقف الجديد هو نهاية المطاف لهم ما دعاهم إلى الاحتجاج ما دفع أجهزة المحافظة بتطويق الموقف بقوات من الجيش والشرطة لمنع الشغب والاعتراض على قرار المحافظ.