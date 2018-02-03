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اضراب معلمي مدرسة بالعدوة احتجاجًا على عودة زميله لهم للعمل

منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 144
اضراب معلمي مدرسة بالعدوة احتجاجًا على عودة زميله لهم للعمل


قام عشرات المدرسين من مدرسة، زاوية برمشا الابتدائية رقم 1 التابعة لإدارة العدوة التعليمية شمال المنيا، اليوم السبت، عن العمل احتجاجًا على قرار مدير الإدارة التعليمية بإعادة معلمة تدعى "ر . م . ا" إلى المدرسة رغم سابقة صدور قرار باستبعادها ونقلها لمدرسة أخرى لسوء تعاملها مع زملائهم والتربص والتوعد لهم بشكاوي كيدية للمسئولين.

قال محمد حسن وأحمد سيد، من المضربين عن العمل، إنهما حرصا منذ الساعات الأولى من الصباح على الحضور، وتنظيم طابور الصباح وإدخال التلاميذ فصولهم دون التدريس احتجاجًا على عودة المعلمة بقرار من مدير الإدارة للعمل بالمدرسة رغم سابقة استبعادها لخلافاتها مع المعلمين بالمدرسة والتوعد لهم والتربص بإرسال شكاوي ضدهم للمسئولين دون الحقيقة، مطالبين بإلغاء قرار نقلها للمدرسة وإعادتها للعمل السابق.

وطالب المضربون عن العمل اليوم القيادات التعليمية بالمحافظة بمهلة 24 ساعة حتى يتم تنفيذ مطالب المعلمين وألا سيتم تصعيد الإضراب عن التدريس بالمدرسة.

 

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