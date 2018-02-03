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لجنة المعاينة: أسانسير مستشفي بنها التعليمي غير مطابق للمواصفات

منذ 11 ساعة
عدد القراءات: 214
لجنة المعاينة: أسانسير مستشفي بنها التعليمي غير مطابق للمواصفات


قال تقرير نقابة المهندسين، الذي أعدته اللجنة المشكلة لفحص مصعد مستشفى بنها الجامعة المنهار الذي راح ضحيته 7 أشخاص وإصابة آخرين منتصف الأسبوع الماضي، أن الأسانسير غير مطابق لمواصفات الكود المصري للمصاعد، كما أن تصميمه الفني خاطئ والأجزاء التي تم تركيبها به غير معتمدة وغير مطابقة للمواصفات، كما أنه لم يتم إجراء صيانة للأسانسير منذ مدة طويلة.

واستبعد التقرير الشبهة الجنائية أو تعرض الأسانسير لتخريب متعمد وهي الرواية التي تبنتها إدارة الأمن الإداري بالجامعة وروي أفراد الأمن الإداري أن الأسانسير تعرض لمحاولتي تخريب قبيل الحادث من شخص مجهول.

كما رصد التقرير أن حالة المصعد بدأت تسوء منذ عدة أشهر ولم تتم أعمال الصيانة اللازمة له بالمواصفات القياسية مما تسبب في الحادث، حيث بدأت الأجزاء الميكانيكية بالأسانسير في الانهيار على عدة فترات وصولا إلى الانهيار الكلي يوم الحادث.

من ناحية أخرى أعلنت جامعة بنها انتظام العمل في استقبال المستشفى بعد إن تمت إعادة العمل عقب تراجع المستشفى عن غلقه.

كان مستشفى جامعة بنها قد شهد حادث سقوط أسانسير قسم الجراحة من الطابق السابع بالمستشفى وبه ركاب من زوار المستشفى؛ نتيجة تهالك الواير الخاص به، وعدم القيام بالصيانة اللازمة له، ونتج عن ذلك مصرع 7 أشخاص وإصابة شخص آخر.

 

 

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