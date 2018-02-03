غدًا فصل الكهرباء عن عدة مناطق بالغردقة



قالت الشركة القابضة للكهرباء بالبحر الأحمر، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن تقسيم الجبل الشمالى، وذلك غدًا الأحد الموافق 4 فبراير 2018 من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.