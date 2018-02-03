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غدًا فصل الكهرباء عن عدة مناطق بالغردقة

منذ 11 ساعة
عدد القراءات: 242
غدًا فصل الكهرباء عن عدة مناطق بالغردقة


قالت الشركة القابضة للكهرباء بالبحر الأحمر، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن تقسيم الجبل الشمالى، وذلك غدًا الأحد الموافق 4 فبراير 2018 من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

 

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