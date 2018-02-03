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إصابة شخصين على يد تاجر دواجن بالمنيا بسبب غلاء الأسعار

منذ 11 ساعة
عدد القراءات: 272
إصابة شخصين على يد تاجر دواجن بالمنيا بسبب غلاء الأسعار


أصيب شخصين على يد تاجر دواجن بقرية السوبى بمركز سمالوط بسبب الخلاف على أسعار الدواجن وتم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط العام وجارى القبض على طرفى المشاجرة.

وتلقت الجهات المعنية إخطارًا من العميد منتصر عويضة، مدير إدارة البحث الجنائي، بحدوث مشاجرة بقرية السوبي، بمركز سمالوط.

 وبالانتقال والفحص تبين أنها بين كلًا من، "طرف أول" كيرلس إبراهيم 35 سنة، مصاب، وزوجته مريم نمر 19 سنة ربة منزل، ووالدها نمر لبيب 40 سنة عامل، مصاب، و"طرف ثان" محمد حسين أبو سمرة 52 سنة تاجر دواجن، ونجله كريم 20 سنة حاصل على دبلوم، والزوجة سميرة احمد 35 سنة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

 

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