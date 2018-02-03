نشوب حريق هائل بمزارع قصب ونخيل فى الأقصر



شب حريق هائل، السبت، بكرم نخيل وأرض مزروعة بمحصول القصب بقرية المساوية التابعة لمدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر، وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق.

كانت الجهات المعنية قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد نشوب حريق هائل في زراعات القصب وكرم من النخيل على مساحة 3 أفدنة بمنطقة الموردة بجوار وابور المياه بقرية المساوية التابعة لمجلس قروي النمسا بمدينة إسنا.

وانتقل كل من مصطفى جبريل نائب رئيس مدينة إسنا، ومحمد عشري رئيس مجلس قروي النمسا على رأس 4 سيارات إطفاء ولانش إنقاذ نهري لموقع الحريق وتحاول القوات السيطرة على النيران قبل امتدادها لباقي الأراضي المجاورة.