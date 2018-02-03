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الدقهلية.. طالبات يرفضن دخول المدرسة خوفًا من انهيارها

منذ 7 ساعة
عدد القراءات: 200
الدقهلية.. طالبات يرفضن دخول المدرسة خوفًا من انهيارها


قالت شهود عيان وأهالي، أن طالبات مدرسة دماص الثانوية بنات التابعة لإدارة ميت غمر التعليمية، من دخول مدرستهن اليوم، خوفا من انهيار مبنى المدرسة بعد ظهور بعض التشققات فى المبنى المدرسة.

ووقفت الطالبات خارج المدرسة، ورفضن تنفيذ مطالب مدير المدرسة بالدخول للمبنى، وأشار أحد أولياء الأمور إلى أنهم يخشون على أبنائهم من الاستمرار فى المدرسة وطلبوا بنقلهم إلى مدرسة أخرى لحين الانتهاء من تجديده أو ترميمها.

فيما قال على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ، لأن المدرسة مكونة من جناحين ، وهيئة الأبنية التعليمة طالبت بإزالة أحد هذه الأجنحة ، وهو ما تم بالفعل وتم هدمه لمستوي سطح الارض، أما الجناح الثاني فأكد المهندس الاستشاري بأنه صالح للاستعمال ، وأشار إلى إمكانية عودة الطالبات إليه والعمل فيه ، وهو ما تم فتحة وإعادة تشغيله مع بداية الترم الثاني.

 

 

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