ضبط شخصين أثناء تنقيبهما عن الآثار بإسنا

ألقت الجهات الأمنية بالأقصر، السبت، القبض على موظف وعامل خلال تنقيبهما عن الآثار داخل منزلهما بمدينة إسنا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الجهات المعنية إخطاراً يفيد بورود معلومات تفيد بقيام كل من "على.م.ص" 46 سنة موظف بالتأمينات، ومرشح سابق فى الانتخابات بدورة 2015، و"خالد.ع" 35 سنة عامل، بالتنقيب عن الآثار أسفل منزلهما بمدينة إسنا، فتم ضبط المتهمين.

وبتفتيش المنزلين عثر بداخل الأول على حفرة بعمق 7 أمتار، وإناء من الفخار، وأدوات الحفر، وفى المنزل الثانى على حفرة بعمق متر ونصف وكميات من الأتربة نتيجة الحفر، وأدوات ومعدات تستخدم فى التنقيب، فتم تحرير محضرين بالواقعة برقم 3 و4 أحوال سياحة وآثار إسنا، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.