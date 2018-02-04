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قطار يدهس موظف بسوهاج

منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 213
قطار يدهس موظف بسوهاج


توفي موظف إثر دهسه أسفل عجلات قطار، أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالقرب من المزلقان الجنوبي بقسم شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تلقت الجهات المعنية إخطارًا من قسم شرطة جرجا باصطدام قطار بأحد الأشخاص، مما أدى إلى مصرعه. بالانتقال والفحص، تبين اصطدام القطار رقم 1937 إسباني "أسوان – القاهرة" بالمدعو (حسن.س.م) 44 عامًا موظف بإدارة الشئون الاجتماعية بجرجا، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، ما نتج عنه وفاته متأثراً بإصابته "كسور متفرقة بالجسم والجمجمة".

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، بتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

حرر عن ذلك المحضر رقم 337 إداري القسم لسنة 2018 وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بدفن الجثة.

 

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