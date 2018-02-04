كفر الشيخ.. توقف حركة الصيد بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة الموانئ، الأحد، توقف حركة الصيد بميناء البرلس، وبوغازي الصيد هناك وبرشيد، فى كفر الشيخ، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية، ولتعرض قرى ومدن المحافظة لهبوب رياح متوسطة، كما ارتفعت أمواج البحر، مما دفع الصيادون لعدم الخروج فى رحلات صيد.

ويسود المناطق الشمالية بالمحافظة، طقس سيئ، بالإضافة لوجود شبورة وضباب على الطريق الدولي الساحلى، مما أدى لحجب الرؤية، مما دفع إدارة المرور بكفر الشيخ برئاسة العميد محمد الدفراوى، بمطالبة السائقين تهدئة السرعة، تحسباً لوقوع حوادث على الطريق الدولى الساحلى، وأعلنت غرفة العمليات برئاسة المهندس راضى أمين السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، رفع حالة الطوارئ فى جميع المدن والقرى، بناء على تعليمات من اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ .

قال أحمد نصار نقيب الصيادين بكفر الشيخ، لـ "اليوم السابع"، أن الصيادون امتنعوا عن الخروج في رحلات صيد ، لسوء الأحوال الجوية ، تحسباً لحدوث أى حالات غرق للمراكب أو للصيادين ، ورست أكثر من 700 مركب صيد بقرى الجزيرة الخضراء وبميناء البرلس وبمدينة البرلس، وتوقفت رحلات الصيد لارتفاع أمواج البحر، ولشدة الرياح.