مصرع وإصابة (36) شخص فى حوادث طرق بأربع محافظات

قالت وزارة الصحة، أن شخصين لقوا مصرعهم وأصيب 34 آخرين فى حوادث سير بمحافظات البحيرة، والشرقية، وكفر الشيخ، والقليوبية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحادث الأول أسفر عن وفاة 2 وإصابة 5 أخرين نتيجة تصادم عدة سيارات بطريق القاهرة إسكندرية الزراعى، اتجاه القاهرة ،مركز أبو حمص، محافظة البحيرة ، حيث تم الدفع بـ 6 سيارات إسعاف مجهزة فور وقوع الحادث نقل حالتى الوفاة الى مشرحة مستشفى أبو حمص المركزى، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمى.

وأشار " مجاهد" إلى أن الحادث الثانى أسفر عن إصابة 6 مواطنين نتيجة إنقلاب سيارة بطريق بلبيس – السلام ، محافظة الشرقية ، حيث تم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف نقلت المصابين الى مستشفى بلبيس المركزى.

وأضاف " مجاهد" أن الحادث الثالث أسفر عن إصابة 14 مواطناً نتيجة تصادم سيارتين ميكروباص، أمام عزبة اسكندر مركز كفر الشيخ ، وعلى الفور تم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

وتابع " مجاهد" أن الحادث الرابع أسفر عن إصابة 9 مواطنين نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الصحافة أبو زعبل، مسطرد، محافظة القليوبية ، حيث تم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف مجهزة نقلت المصابين إلى مستشفى السلام العام بالقاهرة، والزوامل المركزى بالشرقية.

ولفت " مجاهد" إلى أن الإصابات فى جميع الحوادث تراوحت مابين كسور وجروح وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، واشتباه نزيف بالبطن والمخ، واشتباه ما بعد الارتجاج، مؤكداً أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.