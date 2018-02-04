حريق بمزرعة دواجن فى البحيرة بسبب ماس كهربائي



سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة، الأحد، على حريق هائل بمزرعة دواجن، بالطريق الدولي، دون إصابات بشرية.

تلقت الجهات المعنية إخطارًا من مركز شرطة وادى النطرون، يفيد بنشوب حريق بمزرعة دواجن بالطريق الدولى العلمين بدائرة المركز، فانتقلت قوات الحماية المدنية، وتبين نشوب حريق داخل عنبر دواجن بالمحطه رقم 4 مكون من طابق واحد مبنى بالطوب ومسقوف بالصاج، داخل المزرعة المشار إليها، وتم السيطرة عليه وإخماده دون حدوث إصابات.



وبسؤال "أسامة م ب ال" 49 سنة، نائب مدير المزرعة، مقيم بلبيس شرقية، أقر بمضمون ما تقدم، وأرجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى وشرز بالدفاية الخاصة بالعنبر، ونفوق عدد من الدواجن واحتراق اللوحة الكهربائية وبعض المعدات بالعنبر، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة.

