اليوم.. بدء الفصل الدراسي الثاني فى 14 محافظة

بدء اليوم الأحد، الفصل الدراسي الثاني، للعام 2017/2018، في 14 محافظة على مستوى الجمهورية وهي: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، والشرقية، والغربية، والمنوفية، ودمياط، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، وجنوب سيناء، ومرسى مطروح.

وانتظمت الدراسة أمس السبت في 11محافظة، وهي الإسماعيلية، وقنا، والإسكندرية، والمنيا، الغربية، وكفر الشيخ، والأقصر، وأسيوط، ودمياط، وأسوان، والبحيرة، إلى جانب مدارس الكنيسة المصرية.

ووفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسى من المقرر أن يستمر الفصل الدراسى الثانى لمدة 99 يومًا، وينتهى رسميًا يوم 31 مايو 2018، وأعلنت وزارتى التعليم استعداد المدارس والجامعات لاستقبال الطلاب فى الفصل الدراسى الثانى.