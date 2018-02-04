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استمرار اضراب معلمي مدرسة بالعدوة

بسبب عودة زميلتهم للعمل

منذ حوالى ساعة
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استمرار اضراب معلمي مدرسة بالعدوة


استمر معلمي مدرسة زاوية برمشا الإبتدائية، رقم 1 التابعة بإدارة العدوة التعليمية شمال المنيا، إضرابهم عن العمل احتجاجًا علي قرار مدير الإدارة التعليمية؛ بإعادة معلمة تدعي "ر . م . ا" إلي المدرسة رغم سابقة صدور قرار باستبعادها ونقلها لمدرسة أخرى لسوء تعاملها مع زملائها والتربص والتوعد لهم بشكاوى كيدية للمسؤلين.

قال أحد المضربين عن العمل، إن مسئولين بالمديرية والإدارة التعليمية وعدوا بحل المشكلة دون الوفاء بوعدهم ومازالت الأزمة قائمة.

وكانت إدارة العدوة التعليمية قد أصدرت قرارًا بعودة معلمة إلي العمل، بعد شكوي من زملائها بسوء تعاملها وتقديم شكاوى كيدية دون وجه حق مما دفع لإدارة إلى نقلها ثم عودتها مرة أخرى إلى المدرسة الأمر الذى أثار استياء المعلمين بالمدرسة.

 

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