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تأجيل محاكمة 17 مواطنًا أمام القضاء العسكري بالمنياء لجلسة 13 فبراير

منذ 7 ساعة
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تأجيل محاكمة 17 مواطنًا أمام القضاء العسكري بالمنياء لجلسة 13 فبراير

قررت المحكمة العسكرية بأسيوط ، اليوم الأحد 4 فبراير، تأجيل جلسات إعادة محاكمة 17 مواطنًا ، على خلفية تهم هزلية منها حرق واقتحام نقطة شرطة قرية الحواصلية التابعة لمركز المنيا إلى جلسة 13 فبراير لسماع الشهود.

وسبق وقد أصدرت المحكمة ، حكمها على الـ 17 مواطنًا بالسجن المشدد 15 عامًا غيابيًا في 10 يناير الماضي، وتعود وقائع القضية إلى 14 أغسطس أثناء مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة .

وكانت النيابة العامة، قد أحالت في سبتمبر الماضي  المواطنين إلى المحاكمة العسكرية وشمل أمر الإحالة أنهم متورطين في تخريب منشآت شرطية والانتماء لجماعة محظورة والتحريض على العنف وإثارة الشغب.

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