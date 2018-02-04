تأجيل محاكمة 17 مواطنًا أمام القضاء العسكري بالمنياء لجلسة 13 فبراير

قررت المحكمة العسكرية بأسيوط ، اليوم الأحد 4 فبراير، تأجيل جلسات إعادة محاكمة 17 مواطنًا ، على خلفية تهم هزلية منها حرق واقتحام نقطة شرطة قرية الحواصلية التابعة لمركز المنيا إلى جلسة 13 فبراير لسماع الشهود.

وسبق وقد أصدرت المحكمة ، حكمها على الـ 17 مواطنًا بالسجن المشدد 15 عامًا غيابيًا في 10 يناير الماضي، وتعود وقائع القضية إلى 14 أغسطس أثناء مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة .

وكانت النيابة العامة، قد أحالت في سبتمبر الماضي المواطنين إلى المحاكمة العسكرية وشمل أمر الإحالة أنهم متورطين في تخريب منشآت شرطية والانتماء لجماعة محظورة والتحريض على العنف وإثارة الشغب.