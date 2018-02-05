الشرقية.. إصابة (15) عامل فى حادث تصادم سيارتي نقل

قالت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، الإثنين، أن 15 عامل من عمال المزارغ أغلبهم من الأطفال، فى حادث تصادم سيارتين ربع نقل، بمفارق الخمسات، بدائرة مركز الحسينية، تم نقل 9 منهم إلى مستشفى الإسماعيلية، لقربها من موقع الحادث، والباقى إلى المستشفيات القريبة.



تلقت الجهات المعنية إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل، محملين بعمال المزارع اليومية أغلبهم من الأطفال، بمنطقة مفارق الخمسات، دائرة مركز الحسينية، أثناء توجهم للعمل بمزارع الخضراوت بالمنطقة.



أسفر الحادث عن إصابة 15 تم نقل 9 منهم لمستشفى الإسماعيلية، والآخرين للمستشفى القريبة، وانتقلت القيادات الأمنية، بمركز شرطة الحسينية، ونائب المدير لقطاع الشرق لموقع الحادث، وشرطة المرور، وجارى تحرير محضرا بالواقعة، وإخطار النيابة العامة.

