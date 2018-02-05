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إصابة أمين شرطة و5 مجندين فى حادث تصادم مدرعة وسيارة نقل بالشرقية

منذ 7 ساعة
عدد القراءات: 205
إصابة أمين شرطة و5 مجندين فى حادث تصادم مدرعة وسيارة نقل بالشرقية

قالت مصادر أمنية بمحافظة الشرقية، اليوم الإثنين، أن أمين شرطة و5 مجندين أصيبوا فى حادث تصادم وقع بين مدرعة شرطة وسيارة ربع نقل بطريق " بلبيس- رمسيس" دائرة مركز بلبييس، وتم نقل المصابين لمستشفى بلبيس، وإخطار النيابة العامة.
 
تلقت الجهات المعنية اخطارًا، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم بين مدرعة شرطة، كانت تقوم بتأمين طريق بلبيس – رمسيس وسيارة ربع نقل، أسفر الحادث عن إصابة أمين شرطة و3 مجندين و2 خفراء، وتم نقلهم لمستشفى بلبيس العام، وتحويل حالتين لمستشفى الزقازيق الجامعى والحالات مستقرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.
 

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