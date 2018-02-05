إصابة (6) أشخاص فى حادث تصادم بطريق كفر الزيات

أصيب 6 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وملاكي، بمحافظة الغربية، ما أدي إلى سقوط 6 مصابين بكدمات وسحجات بجروح متعددة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعى، لعلاجهم وإسعافهم وإنقاذ حياتهم.

كانت الجهات المعنية قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين؛ بسبب السرعة الزائدة، أمام مدخل قرية "محلة مرحوم"، وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى مكان الواقعة.

وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسياره ملاكي ووقوع 6 مصابين بينهم سائق و5 أشخاص آخرون، وتم تخصيص 3 سيارات إسعاف لإغاثتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.