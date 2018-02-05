سوهاج.. انتحار مُسن بسبب تراكم الديون

أقدم مسن على الإنتحار، بشنق نفسه داخل منزله، وذلك بسبب مروره بأزمة مالية شديدة، نتيجة تراكم الديون عليه، بمركز أخميم.

تلقت الجهات المعنية بلاغا من يفيد بانتحار مسن بناحية قرية جزيرة محروس دائرة مركز أخميم.

وبالانتقال والفحص، تبين وصول (أحمد .ا .م) 61 عامًا بالمعاش، إلى مستشفى سوهاج الجامعى جثة هامدة، بسؤال ابن المتوفى، أفاد بالانتحار والده شنقًا بالدور الأرضى، نتيجة مروره بحالة نفسية سيئة، بسبب تراكم الديون عليه، ولم يتهم أحدًا بالتسبب فى ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 489 إدارى المركز لسنة 2018، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.