محافظ أسيوط يطرد أهالي قرية "بني شعران" من منازلهم بسبب مديونياتهم للدولة



قامت سلطات محافظة أسيوط، بطرد عدد من أهالي قرية بني شعران بالمحافظة، من منازلهم فى الوقت الذي تشهد فيه البلاد حالة برد قارسة، معبرة المحافظة أنها سوف تستكمل طرد باقي الأهالي وفق "القانون".

وقال المهندس ياسر دسوقي، محافظ أسيوط، تعليقًا على الواقعة، أن زيادات الإجارات بالمنازل التي يقطنها الأهالي مشروعة، وتلك المنازل تم بناؤها على أراض تتبع أملاك الدولة، وتم الاتفاق مع الأهالي بدفع مبالغ سنوية.

وأضاف " الدسوقي" أن الأهالي لم يقوموا بالالتزام بالبنود، وتراكمت عليهم الديون، مناشدًا إياهم بتسديد جزء من المبلغ المتراكم ولو بنسبة 20% والتقدم بتظلم من أجل تقسيط باقي المبلغ.

وتابع محافظ أسيوط: "المبلغ بيبقى على حسب المساحة".