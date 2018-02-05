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المنوفية.. إصابة طالب إثر سقوطه تحت عجلات قطار

منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 167
المنوفية.. إصابة طالب إثر سقوطه تحت عجلات قطار

قالت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، الإثنين، أن طالب أصيب إثر سقوطة تحت عجلات قطار بمحطة قطار أشمون بمحافظة المنوفية.

تلقت مديرية أمن المنوفية، اخطارا من ناظر محطة سكة حديد أشمون بدائرة المركز يفيد بسقوط شخص من أحد القطارات بالمحطة وحدوث إصابته.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء محاولة "م . ع . ن" 18 سنه طالب استقلال القطار رقم 561 القاهرة طنطا حال تحركه من المحطة انزلقت قدمه وحدثت إصابته ببتر بمشط القدم اليسرى وتم نقله إلى المستشفى.

وبسؤال خال المصاب "م . ع . ل" 36 سنه مدير شركة أروى بمضمون ما جاء بالفحص، ونفى الشبهة الجنائية، لم تحدث ثمة تجاوزات بحركة سير القطارات. تحرر عن الواقعة المحضر رقم  44 عوارض مركز أشمون لسنة 2018، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.

 

 

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