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تعليم أسوان تعلن فتح باب تظلمات الشهادة الإعدادية

منذ 5 ساعة
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تعليم أسوان تعلن فتح باب تظلمات الشهادة الإعدادية


أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، الإثنين، فتح باب التظلمات للشهادة الإعدادية، اعتبارًا من اليوم، وذلك وفق القرار الوزارى رقم 313 وتعديلاته بخصوص التظلمات من نتيجة الامتحاناتعلى أن يتقدم ولى الأمر بطلب لوكيل الوزارة طبقاً للنموذج المطبوع ، ويقوم بتوريد مبلغ قدره (20جنية) فقط عشرون جنيهاً عن كل مادة بديوان المديرية .

وتسلم الطلبات مرفق بها قسيمة التوريد إلى لجنة النظام والمراقبة ومقرها مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنات (شرق محطة أسوان) ، ويستمر تلقى الطلبات اعتباراً من اليوم وحتى يوم الإثنين الموافق 19/2/2018م .

 

 

 

 

 

 

 

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