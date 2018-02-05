نفوق الأسماك بكفر الشيخ يتسبب فى تسمم مياه الشرب

طالب أهالي محافظة كفر الشيخ، الإثنين، تنظيف مياه الشرب التي تأتى من نهر النيل، نظرا لتلوثها نتيجة نفوق الأسماك بكميات كبيرة بنهر النيل.

وناشد أحمد نصار نقيب الصيادين بكفر الشيخ، مسئولي الري بتطهير المياه من تلوثها نتيجة نفوق الأسماك ، نتيجة ارتفاع نسبة الأمونيا بمياه النيل.

وأشار خلال تصريحات صحفية إلى أن تلك الأزمة تتكرر نتيجة تحلل الأسماك وانتشار رائحتها الكريهة بالمياه، وكان يجب سحب الأسماك النافقة، وضخ كميات مياه كبيرة عند قناطر ادفينا حتى تقلل نسبة التلوث.

وقال اللواء حمدى الحشاش مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب، خلال تصريحات صحفية له، أن سبب الرائحة السدة الشتوية والتي بدأت مبكرًا هذا العام بسبب انخفاض فى مياه النيل.

وأكد أن مياه الشرب صالحة حيث يجرى معالجتها داخل المحطة حتى تصل صالحة تمامًا للمواطنين، وطبقا للمواصفات من وزارة الصحة داعيًا المواطنين بعدم الخوف من ناحية المياه التي تصل إليهم، نظرًا لإجراء معمل التحليل بالمحطة، بتحليل المياه يوميًا للتأكد من مدى صلاحيتها.

وأضاف تم فتح بوابات قناطر أدفينا للقضاء على رائحة المياه، التى يشعر بها بعض المواطنين، موضحًا أن محطة مياه الكشلة، لا يوجد لها سوى مأخذ من نهر النيل، لذلك هى الأكثر تضررًا من رائحة المياه، على عكس محطة مياه قرية محلة أبو على فلها مأخذين الأول من نهر النيل، والآخر من ترعة القضابة.

إنه تواصل مع أعضاء مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات لإنشاء مأخذ بديل على ترعة القضابة ، مؤكداً أنه كلف الدكتور محمد فوزى أغا، مدير عام الإدارة الصحية بمدينة دسوق، بالحصول على عينات من مياه الشرب، من منازل المواطنين، لإجراء تحليلها بالمعامل المركزية بوزارة الصحة، للتأكد من سلامة وصحة مياه الشرب.