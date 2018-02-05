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الفيوم.. ضبط (7) أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار

منذ حوالى ساعة
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الفيوم.. ضبط (7) أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، اليوم الإثنين، القبض على 7 أشخاص، خلال تنقيبهم عن الآثار بمنزلين ببندر طامية، وبحوزتهم أدوات ومعدات الحفر، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت الجهات المعنية إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، بضبط كل من "محمد.م" "36 سنة-حداد"، ومقيم بالمدينة الصناعية، بمركز طامية، والسابق اتهامه فى قضية مخدرات، و"ياسر.أ" "31 سنة-عامل"، ومقيم بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، و"محمود.ز" "48 سنة-عامل"، ومقيم بقرية شكشوك بمركز إبشواى، و"عبدالعظيم.ع" (23 سنة-عامل)، ومقيم بقرية شكشوك بمركز إبشواى، و"أحمد.ج" "27 سنة-عامل"، ومقيم بقرية شكشوك بمركز أبشواي، و"سامح.ي" "31 سنة-عامل" ، ومقيم بقرية شكشوك بمركز إبشواى، و"أشرف.م" "27 سنة-عامل"، من قرية سنهور القبلية، لحفرهم وتنقيبهم عن الآثار بمنزل "محمد.ع"، ومنزل "فرج.س"، بأحد شوارع مدينة طامية، وبحوزتهم على موتور غاطس، و2 كريك حفر، وكمامة وجه، وبكرتين حديد بالحبل الخاص بها، ونصفين جركن بلاستيك مقصوص، وغلق.

 

 

 

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