Responsive image

6
فبراير

الثلاثاء

26º

6
فبراير

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • مد أجل الحكم فى قضية تفجيرات حلوان إلي جلسة 19 فبراير
     منذ 8 ساعة
  • بدء التحقيق مع نجل سامي عنان بالأكاديمية البحرية
     منذ 8 ساعة
  • وقفة احتجاجية بالأراضي المحتلة بسبب تقليصات خدمات الأونروا
     منذ 8 ساعة
  • رفض استئناف (4) أشخاص على حكم حبسهم بتهمة الانضمام لجماعة محظورة
     منذ 8 ساعة
  • تأجيل قضية تصوير قاعدة بلبيس إلى جلسة 13 فبراير
     منذ 8 ساعة
  • تأجيل أحداث مكتب الإرشاد إلي جلسة (8) فبراير
     منذ 8 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:14 صباحاً


الشروق

6:38 صباحاً


الظهر

12:09 مساءاً


العصر

3:12 مساءاً


المغرب

5:39 مساءاً


العشاء

7:09 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

القبض على مستريح المحلة عقب استيلائه على 1.6 مليون جنيه من المواطنين

منذ 12 ساعة
عدد القراءات: 316
القبض على مستريح المحلة عقب استيلائه على 1.6 مليون جنيه من المواطنين


ألقت الجهات الأمنية القبض على مستريح جديد استولى على مليون و600 ألف جنيه من ضحاياه في المحلة.
 
وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا تلقت بلاغاً من "طارق .ا.ع " و6 آخرين مقيمين الغربية بقيام  " أحمد .م"  بالحصول منهما  علي مبالغهم المالية  بقصد توظيفها لهم في مجال تصنيع وبيع الشنط البلاستيكية مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 20 % ..إلا أنه لم يفي بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكيين.
 
وأكدت تحريات ضباط الفرع صحة البلاغ .. وأسفرت عن قيام "أحمد .م.ا" حاصل علي دبلوم صنايع , مقيم المحلة في الغربية بالنصب والاحتيال علي الشاكيين والاستيلاء منهم علي مبالغ مالية بلغ إجمالها ( 1.160.000) جنيه بزعم توظيفها في مجال تصنيع وبيع الشنط البلاستيكية مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 20 % ..إلا أنه لم يفي بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولي عليها.
 
وعقب تقنين الإجراءات، وفى أحد الأكمنة المعدة مسبقا بأماكن تردده. تم ضبط المتهم ، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولي عليها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبعرض المتهم عــلى النيابة العامة باشرت التحقيق، وقررت حبس المتــــــهم أربــعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات.    

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers