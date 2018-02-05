القبض على مستريح المحلة عقب استيلائه على 1.6 مليون جنيه من المواطنين



ألقت الجهات الأمنية القبض على مستريح جديد استولى على مليون و600 ألف جنيه من ضحاياه في المحلة.



وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا تلقت بلاغاً من "طارق .ا.ع " و6 آخرين مقيمين الغربية بقيام " أحمد .م" بالحصول منهما علي مبالغهم المالية بقصد توظيفها لهم في مجال تصنيع وبيع الشنط البلاستيكية مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 20 % ..إلا أنه لم يفي بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكيين.



وأكدت تحريات ضباط الفرع صحة البلاغ .. وأسفرت عن قيام "أحمد .م.ا" حاصل علي دبلوم صنايع , مقيم المحلة في الغربية بالنصب والاحتيال علي الشاكيين والاستيلاء منهم علي مبالغ مالية بلغ إجمالها ( 1.160.000) جنيه بزعم توظيفها في مجال تصنيع وبيع الشنط البلاستيكية مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 20 % ..إلا أنه لم يفي بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولي عليها.



وعقب تقنين الإجراءات، وفى أحد الأكمنة المعدة مسبقا بأماكن تردده. تم ضبط المتهم ، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولي عليها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبعرض المتهم عــلى النيابة العامة باشرت التحقيق، وقررت حبس المتــــــهم أربــعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات.