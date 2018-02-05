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مصرع وإصابة (5) أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بمطروح

منذ 9 ساعة
عدد القراءات: 281
مصرع وإصابة (5) أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بمطروح

توفي شخص وأصيب 4 آخرون، إثر تعرض السيارة التي كانوا يستقلونها للانقلاب، على طريق مطروح- الإسكندرية، عند الكيلو 35 شرقي مرسى مطروح، وهم في طريقهم إلى مدينة العلمين.

استقبل مستشفى مطروح العام، عبد الله محمد علي " 26 سنة"- من محافظة الفيوم- يعانى من اشتباه نزيف بالبطن وكدمات، وأحمد رضا السيد " 21 سنة"- من مطروح- يعانى من كدمات وسجحات بالجسم pc، وأحمد عبد الحليم وهبه " 21 سنة"- من الفيوم- يعانى من اشتباه كسر بالفخذ الأيمن  pc، وأحمد عبد الباري أحمد " 25 سنة" -من العامرية في محافظة الإسكندرية-  يعانى من اشتباه pc، وشادي على عبد الصالحين "43 سنة" -من محافظة المنيا-  يعانى من نزيف بالمخ وكسر بالجمجمة وتوفى فور وصوله المستشفى.

 

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