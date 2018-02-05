النيابة تحقق فى تسمم أسرة بسوهاج إثر تناولهم وجبة "فراخ مجمدة"



قررت السلطات المعنية بمحافظة سوهاج، الإثنين، احالة واقعة اشتباه تسمم غذائى إثر تناولهم وجبة غذائية (فراخ مجمدة)للنيابة العامة لـ 8 أفراد من أسرة مقيمة بمنطقة مساكن الشهيد عبدالمنعم رياض بحى غرب سوهاج، وقرر تشكيل لجنة من إدارة مراقبة الأغذية وإدارة الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحة والسكان ومديرية التموين وإدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بمحافظة سوهاج لمتابعة السلع والمواد الغذائية المعروضة بالمنطقة.

وكان مستشفى سوهاج العام استقبل فجر اليوم الاثنين 8 أفراد من أسرة واحدة وهم: "هند خليفة 15 سنة، ناهد خليفة 17 سنة، وبلال عمر سنة ونصف ، وحمزة عمر 8 سنوات، وعلاء خليفة 17سنة، وبسنت خليفة 7 سنوات، وعزة محمد 40 سنة، وآية خليفة 20 سنة ، فيما أثبت التقرير الطبى المبدئى بمستشفى سوهاج العام الاشتباه فى تسمم غذائى، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم وحالتهم جميعا جيدة ، وتم حجزهم بالمستشفى لإجراء الفحوصات الطبية والاطمئنان عليهم.

وشدد عبد المنعم على مسئولى مديرية التموين والتجارة الداخلية ومديرية الشئون الصحية والسكان بتكثيف لجان المتابعة للأسواق والمحال التجارية للتأكد من صلاحية السلع والمواد الغذائية المعروضة بجميع المراكز والمدن والقرى والأحياء، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.