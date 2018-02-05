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مصرع عامل إثر انفجار اسطوانة أكسجين فى المنيا

منذ 6 ساعة
عدد القراءات: 192
مصرع عامل إثر انفجار اسطوانة أكسجين فى المنيا

توفي عامل إثر انفجار إسطوانة أكسجين فى أحد المصانع بالمنيا، الإثنين، بحسب مديرية الصحة بالمحافظة.
 
تلقت الجهات المعنية إخطارا من العميد الدكتور منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا يفيد مصرع "محمد ش. ش" ٢٨ عاما، عامل بمصنع تعبئة أسطوانات أكسجين بالمنطقة الصناعية بدائرة مركز المنيا.
 
انتقل لمعاينة محل الواقعة المقدم عمرو حسن رئيس مباحث بندر المنيا و الرائد مصطفى عمر معاون أول مباحث مركز المنيا و فريق البحث الجنائى و النقيب محمود بدر و النقيب محمد عشيرى،  ونقلت الإسعاف الجثة لمشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرف النيابة العامة .
 
و جاء بتقرير الدكتور هانى إسحق شحاتة مفتش صحة المنيا، حدوث الوفاة بسبب انفجار أسطوانة أكسجين تسببت فى تهشم و انفجار عظام الجمجمة و الوجه و تهتك و نزيف حاد بالمخ و فشل فى التنفس و بتر كامل للطرف العلوى والسفلى الأيسر و نزيف داخلى بالبطن و الحوض مع استبعاد الاشتباه الجنائى فى الوفاة،  وتحرر محضر بالواقعة و تولت النيابة العامة التحقيقات.
 

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